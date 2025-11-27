Valeria Rosales entrega vialidad en Nueva Esperanza

Acompañada de vecinos del fraccionamiento Nueva Esperanza y del presidente del Copladem, Armando Díaz Hernández, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento inauguró una calle pavimentada con concreto hidráulico y un andador con barandal metálico, obras ubicadas en la entrada de la colonia.

Durante el evento, Valeria Rosales destacó que gracias a la organización y participación de los habitantes se logró concretar esta pavimentación, un tramo que durante años representó una necesidad urgente debido a que, en temporada de lluvias, se volvía prácticamente imposible de transitar y generaba múltiples molestias para las familias.

“Desde el fraccionamiento Nueva Esperanza, y en compañía de sus habitantes, enviamos un saludo y un agradecimiento al gobernador Eduardo Ramírez, porque gracias a su apoyo se hacen realidad obras tan importantes para la sociedad”, expresó la alcaldesa.