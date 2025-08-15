Valeria Rosales impulsa programa de reforestación

Haciendo eco de las acciones en favor del medio ambiente que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en Chiapas, la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, puso en marcha en el municipio el Programa de Embellecimiento Urbano y el Programa Municipal de Reforestación 2025, con la participación de niñas y niños que tomaron cursos de verano en el Centro Cultural Villaflores.

El arranque de estas acciones se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Cultural y en la Deportiva Poniente, donde se plantaron 300 árboles de matilisguate, flamboyant y primavera, con el propósito de dar colorido y vida a los espacios públicos de recreación.

Durante el evento, Valeria Rosales invitó a la población a sumarse al programa, reforestando en sus colonias, barrios y comunidades en compañía de sus familias, fomentando así la cultura ambiental y el cuidado de la naturaleza.