﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasMirador 4

Valeria Rosales inaugura calle en barrio San Miguel

Septiembre 02 del 2025
Valeria Rosales inaugura calle en barrio San Miguel

El Ayuntamiento de Villaflores, encabezado por Valeria Rosales Sarmiento, entregó una nueva vialidad en el barrio San Miguel, gracias al apoyo del gobernador Eduardo Ramírez y a la organización de los vecinos. La obra la pavimentación con concreto hidráulico de casi 100 metros lineales, con ocho metros de ancho y un espesor de 15 centímetros, ubicada en la 10.ª Poniente entre 3.ª y 4.ª Norte.

Durante la inauguración, la alcaldesa destacó que este tipo de acciones fortalecen la infraestructura urbana y mejoran la movilidad de las familias.

﻿