Valeria Rosales inaugura calle en El Porvenir

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, inauguró una nueva calle en la comunidad El Porvenir, donde se construyeron 100 metros lineales de concreto hidráulico, con un ancho de 5.60 metros y 15 centímetros de espesor, para un total de 591.36 metros cuadrados. La obra también incluye 200 metros lineales de guarniciones, que fueron debidamente pintadas.

Durante el corte de listón, la alcaldesa agradeció el respaldo y la participación de las familias de El Porvenir, y destacó que esta obra surgió de una petición y un acuerdo de la propia comunidad.

Señaló que trabajar en unidad y armonía permite avanzar en acciones que atienden las necesidades más importantes de las localidades.

Sinergia

Valeria Rosales reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y afirmó que, gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y las comunidades, Villaflores avanza con un rostro de progreso y prosperidad.

Destacó que se están realizando obras de calidad que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las familias del municipio.