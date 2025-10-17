Valeria Rosales inaugura calle en Flores Magón

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales, inauguró una calle de 241 metros lineales pavimentada con concreto hidráulico, así como 490 metros de guarniciones y pasos peatonales pintados, en el ejido Ricardo Flores Magón. Acompañada por vecinos y autoridades ejidales, la edil destacó que esta obra impulsa el desarrollo urbano y fortalece las actividades comerciales de las familias. Agregó que acciones como esta son posibles gracias al trabajo conjunto con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.