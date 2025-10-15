﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasMirador 4

Valeria Rosales inaugura calle en Ignacio Zaragoza

Octubre 15 del 2025
Valeria Rosales inaugura calle en Ignacio Zaragoza

En el ejido Ignacio Zaragoza del municipio de Villaflores, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento inauguró una calle en compañía de las autoridades ejidales y vecinos del barrio La Lomita. La nueva vialidad cuenta con mil 212 metros cuadrados de pavimento hidráulico, además de sus respectivas guarniciones y pasos peatonales debidamente señalizados.

La presidenta municipal destacó que esta obra brinda mayor seguridad vial y mejora la conectividad de la comunidad y agradeció a las y los habitantes por acompañarla durante este primer año de resultados.

﻿