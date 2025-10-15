Valeria Rosales inaugura calle en Ignacio Zaragoza

En el ejido Ignacio Zaragoza del municipio de Villaflores, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento inauguró una calle en compañía de las autoridades ejidales y vecinos del barrio La Lomita. La nueva vialidad cuenta con mil 212 metros cuadrados de pavimento hidráulico, además de sus respectivas guarniciones y pasos peatonales debidamente señalizados.

La presidenta municipal destacó que esta obra brinda mayor seguridad vial y mejora la conectividad de la comunidad y agradeció a las y los habitantes por acompañarla durante este primer año de resultados.