Valeria Rosales inaugura calle en Ignacio Zaragoza

En el ejido Ignacio Zaragoza, municipio de Villaflores, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento inauguró una calle pavimentada con 212 metros lineales de concreto hidráulico, 374 metros de guarniciones pintadas, así como pasos peatonales, obra que forma parte de la priorización de proyectos definida por la propia comunidad y que contribuye a mejorar la vialidad y la calidad de vida de las familias.

Durante su mensaje, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por el respaldo permanente a Villaflores y destacó que, siguiendo su ejemplo y bajo los principios del humanismo, su administración cumple el compromiso de impulsar obras con sentido social. Acompañada por autoridades ejidales y vecinos, realizó el corte del listón inaugural y recorrió la nueva vialidad.