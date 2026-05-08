Valeria Rosales inaugura calle en Paso Trapiche

La alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento inauguró una calle en el barrio Paso Trapiche, al oriente de la ciudad de Villaflores. La obra se realizó sobre la 9.ª Oriente, entre 1.ª y 2.ª Norte, una vialidad muy transitada que brinda acceso a la ciudad desde el libramiento hacia la zona oriente.

Acompañada por vecinos y miembros del comité del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem), la alcaldesa realizó el corte del listón inaugural y posteriormente recorrió la vialidad.

Durante el evento, habitantes del barrio expresaron su agradecimiento y plantearon algunas peticiones, señalando que durante muchos años esperaron la rehabilitación de esta calle.

La obra contempla 72 metros lineales de concreto hidráulico, 8.30 metros y 15 centímetros de espesor, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas, además de guarniciones y pasos peatonales.

La alcaldesa Valeria Rosales agradeció la confianza de la ciudadanía y destacó que en Villaflores continúan las obras de rehabilitación de calles, agua y drenaje.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para seguir impulsando el desarrollo y las obras públicas de calidad en el municipio.