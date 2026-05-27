Valeria Rosales inaugura calle en Unión y Progreso

En compañía de la comisariada ejidal de Unión y Progreso, Amalia Gómez Engumeta, integrantes del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) y vecinos de la comunidad, la alcaldesa de Villaflores Valeria Rosales Sarmiento inauguró la pavimentación de la calle principal de la localidad, obra que comprende 300 metros lineales y que responde a una demanda añeja de las familias del ejido.

Corte de listón

Durante el acto inaugural, la alcaldesa reconoció la unidad y organización de los habitantes de Unión y Progreso, destacando que esta obra es de gran importancia por tratarse del principal acceso a la comunidad.

Asimismo, señaló que el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha sido fundamental para fortalecer la infraestructura que se construye en los ejidos del municipio de Villaflores.

Por su parte, los habitantes agradecieron la pavimentación de esta vialidad, ya que además de mejorar la imagen urbana, permitirá evitar que el polvo entre a las viviendas y escuelas, como ocurría con anterioridad. La obra también contempla 600 metros de guarniciones y pintura en los pasos peatonales.