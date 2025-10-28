Valeria Rosales inaugura calles en Agrónomos Mexicanos

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, inauguró dos calles de la avenida Central en el ejido Agrónomos Mexicanos. Acompañada del comisariado ejidal, Edy Alberto Vázquez, y de vecinos de la comunidad, cortó el listón inaugural de las calles con una superficie de casi mil 800 metros cuadrados y un espesor de 15 centímetros, que incluyen sus respectivas guarniciones, lo que permitirá mejorar la movilidad y la seguridad de los habitantes.

En su mensaje, Valeria Rosales destacó que durante su administración se han construido numerosas calles en todo el municipio, atendiendo las peticiones ciudadanas, tal como lo ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien -dijo- “ha instruido atención directa a las familias de las comunidades”.

Por su parte, los vecinos reconocieron el trabajo de la alcaldesa, subrayando que ha dado respuesta a las necesidades de la comunidad, como la rehabilitación de esta importante vialidad.

Además, agradecieron la entrega de mochilas y tenis a las niñas y niños de la primaria, el programa Impulso Escolar que calificaron como muy acertado para apoyar a la comunidad estudiantil.