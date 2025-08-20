Valeria Rosales inaugura calles en ejido Cuauhtémoc

En el ejido Cuauhtémoc, del municipio de Villaflores, la presidenta municipal, Valeria Rosales Sarmiento, realizó el corte del listón inaugural de la calle que conduce a las escuelas de la colonia; acompañada por el comisariado ejidal, Manuel Jiménez; el agente municipal, Rafael López Toalá y vecinos del lugar.

Agradecimiento

“Desde el ejido Cuauhtémoc enviamos un saludo al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y nuestro agradecimiento por todo el respaldo a Villaflores, donde estamos realizando obras que benefician a todos los sectores de la sociedad”, expresó Valeria Rosales durante su intervención.

La obra beneficia al jardín de niñas y niños, a la primaria y a la telesecundaria del ejido. Consta de 200 metros lineales de pavimento hidráulico, de siete metros de ancho y 15 centímetros de espesor, así como 400 metros lineales de guarniciones pintadas con pintura de alto tráfico para garantizar la seguridad y viabilidad de vehículos y peatones.