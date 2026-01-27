Valeria Rosales inaugura calles en Nambiyuguá

La alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, acompañada por la presidenta del DIF municipal, Margarita Sarmiento Tovilla, y vecinos del fraccionamiento Nambiyuguá, inauguró dos calles pavimentadas con concreto hidráulico, con una longitud total de casi 300 metros lineales y un ancho de 7 metros, que incluyen guarniciones y pasos viales pintados. La alcaldesa supervisó también, la instalación de luminarias, que habían sido solicitadas, estas obras representan gran beneficio para las y los habitantes del fraccionamiento, ya que mejoran significativamente la seguridad, la accesibilidad vial y la movilidad tanto de peatones como de vehículos, además de contribuir al ordenamiento urbano y a una mejor calidad de vida para las familias del fraccionamiento.