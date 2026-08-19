Valeria Rosales inaugura Centro de Protección Animal

Con la presencia de rescatistas, animalistas, estudiantes, vecinos, veterinarios, personal del sector salud, funcionarios municipales e invitados especiales, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, acompañada por la presidenta del DIF Municipal, Margarita Sarmiento Tovilla, y la jefa jurisdiccional, Blanca Estela Valdez Urzúa, inauguró el Centro de Protección y Control Animal Villaflores, un espacio creado para promover el bienestar y la protección de los animales, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de calle.

El centro ofrecerá servicios como esterilizaciones con previa cita, vacunación antirrábica, consultas y desparasitaciones a bajo costo, con la finalidad de brindar atención y recuperación a perros y gatos en situación de calle y trabajar en conjunto con rescatistas.

Las instalaciones cuentan con consultorio de primer contacto y urgencias, quirófano, tienda de accesorios y alimentos, área de estética canina, espacio recreativo, domo y áreas de estancias temporales. La alcaldesa agradeció a los rescatistas, animalistas y a la sociedad por su respaldo, así como al equipo de Cemuprocan y al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por el apoyo para hacer realidad este proyecto que representa un paso importante en salud pública y en favor del bienestar animal en Villaflores.

Como parte de este esfuerzo, el centro también recibirá donaciones de alimento, medicamentos y otros insumos que permitan fortalecer la atención de los animales.