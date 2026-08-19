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Valeria Rosales inaugura Centro de Protección Animal

Agosto 19 del 2026
La alcaldesa destacó que este espacio busca el bienestar animal, especialmente de aquellos en situación de calle. CP
La alcaldesa destacó que este espacio busca el bienestar animal, especialmente de aquellos en situación de calle. CP

Con la presencia de rescatistas, animalistas, estudiantes, vecinos, veterinarios, personal del sector salud, funcionarios municipales e invitados especiales, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, acompañada por la presidenta del DIF Municipal, Margarita Sarmiento Tovilla, y la jefa jurisdiccional, Blanca Estela Valdez Urzúa, inauguró el Centro de Protección y Control Animal Villaflores, un espacio creado para promover el bienestar y la protección de los animales, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de calle.

El centro ofrecerá servicios como esterilizaciones con previa cita, vacunación antirrábica, consultas y desparasitaciones a bajo costo, con la finalidad de brindar atención y recuperación a perros y gatos en situación de calle y trabajar en conjunto con rescatistas.

Las instalaciones cuentan con consultorio de primer contacto y urgencias, quirófano, tienda de accesorios y alimentos, área de estética canina, espacio recreativo, domo y áreas de estancias temporales. La alcaldesa agradeció a los rescatistas, animalistas y a la sociedad por su respaldo, así como al equipo de Cemuprocan y al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por el apoyo para hacer realidad este proyecto que representa un paso importante en salud pública y en favor del bienestar animal en Villaflores.

Como parte de este esfuerzo, el centro también recibirá donaciones de alimento, medicamentos y otros insumos que permitan fortalecer la atención de los animales.

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