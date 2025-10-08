Valeria Rosales inaugura obras de infraestructura

Cumpliendo un compromiso con la seguridad de los estudiantes y el desarrollo de los habitantes, la alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, inauguró un andador de 130 metros con barandal, ubicado en la calle de la Secundaria Técnica No. 20, así como una calle de casi 800 metros de longitud que conduce a la unidad deportiva del ejido Cristóbal Obregón.

Acto inaugural

Durante el acto inaugural, Valeria Rosales destacó que estas obras son el resultado del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, la comunidad y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, a quien agradeció por su respaldo. Señaló que los proyectos fueron priorizados por los propios habitantes y están enfocados en mejorar la seguridad vial y la conectividad de la población.

Acompañada de autoridades ejidales y vecinos, la alcaldesa cortó el listón inaugural y recorrió ambas obras, refrendando su compromiso con el progreso y bienestar de las comunidades rurales de Villaflores.