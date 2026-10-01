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Valeria Rosales inaugura Senderos Seguros

Octubre 01 del 2026
Realizaron el corte de listón de la obra. Cortesía
Realizaron el corte de listón de la obra. Cortesía

La secretaria de Gobierno y Mediación del Estado, Dulce María Rodríguez Ovando, y la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, inauguraron los Senderos Seguros en las colonias Santa Catarina y Las Flores 3, donde también se realizó la remodelación del parque infantil, con el objetivo de brindar espacios más seguros y dignos para las familias, así como para niñas, niños y jóvenes.

Seguridad

Durante el evento, María Rodríguez destacó que este tipo de espacios brindan seguridad y tranquilidad a la comunidad estudiantil y a los padres de familia. Asimismo, reconoció el trabajo que realiza la presidenta municipal en Villaflores, al señalar que su gobierno trabaja con humanismo, escucha a la ciudadanía y genera espacios seguros que contribuyen a la prevención y a que la niñez y la juventud puedan vivir mejor. Por su parte, la alcaldesa agradeció el acompañamiento del gobernador Eduardo Ramírez y de la secretaria de Gobierno y Mediación, y refrendó su compromiso de continuar trabajando de la mano con el mandatario, así como las y los ciudadanos de Villaflores.

En conjunto, los Senderos Seguros cuentan con mil 200 metros cuadrados de concreto hidráulico, 270 metros de andadores, 10 luminarias tipo cerillo y 156 metros lineales de guarniciones. En el parque infantil se realizaron trabajos de reconstrucción, instalación de concreto, rehabilitación de los juegos para los infantes, bancas y cestos para basura, instalación de luminarias, fortaleciendo así un espacio para la convivencia, el esparcimiento y la seguridad de las familias.

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