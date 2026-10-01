Valeria Rosales inaugura Senderos Seguros

La secretaria de Gobierno y Mediación del Estado, Dulce María Rodríguez Ovando, y la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, inauguraron los Senderos Seguros en las colonias Santa Catarina y Las Flores 3, donde también se realizó la remodelación del parque infantil, con el objetivo de brindar espacios más seguros y dignos para las familias, así como para niñas, niños y jóvenes.

Seguridad

Durante el evento, María Rodríguez destacó que este tipo de espacios brindan seguridad y tranquilidad a la comunidad estudiantil y a los padres de familia. Asimismo, reconoció el trabajo que realiza la presidenta municipal en Villaflores, al señalar que su gobierno trabaja con humanismo, escucha a la ciudadanía y genera espacios seguros que contribuyen a la prevención y a que la niñez y la juventud puedan vivir mejor. Por su parte, la alcaldesa agradeció el acompañamiento del gobernador Eduardo Ramírez y de la secretaria de Gobierno y Mediación, y refrendó su compromiso de continuar trabajando de la mano con el mandatario, así como las y los ciudadanos de Villaflores.

En conjunto, los Senderos Seguros cuentan con mil 200 metros cuadrados de concreto hidráulico, 270 metros de andadores, 10 luminarias tipo cerillo y 156 metros lineales de guarniciones. En el parque infantil se realizaron trabajos de reconstrucción, instalación de concreto, rehabilitación de los juegos para los infantes, bancas y cestos para basura, instalación de luminarias, fortaleciendo así un espacio para la convivencia, el esparcimiento y la seguridad de las familias.