Valeria Rosales inaugura tramos del libramiento

La alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, inauguró los tramos reconstruidos del libramiento de la ciudad, en un acto al que asistieron vecinos de las colonias Emperatriz, El Triunfo, Solidaridad, Nueva Esperanza, Bicentenario, La Ceiba, La Unión, La Unión Invi, Huanacaxtle, Las Gardenias, Santa Margarita, 30 de Septiembre, Siglo XXI y Piedra Maya.

Vía estratégica

Los trabajos que se hicieron en un tiempo muy rápido, dando respuesta a una demanda sentida de la población, contemplaron la construcción de cuatro mil 380 metros cuadrados de concreto hidráulico, con una longitud cercana a los 500 metros lineales y un espesor de 25 centímetros. Asimismo, se construyeron cunetas y se colocaron señalamientos mediante pasos peatonales y líneas centrales y laterales, para brindar mayor seguridad a conductores y peatones.

Valeria Rosales destacó que el libramiento es una vía estratégica por la que transitan diariamente alimentos y productos que abastecen a los municipios de la región Frailesca. Agradeció el respaldo del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, que hizo posible la reconstrucción de los dos tramos, uno frente a la colonia Emperatriz y otro en el sector de La Gironda, y dijo que tiene el compromiso de seguir trabajando para mejorar la infraestructura y la calidad de vida de las familias de Villaflores.