Valeria Rosales inaugura tres calles en Villaflores

La alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento inauguró, en compañía de vecinos, tres calles en el barrio Fraylescano y en el barrio Ampliación San Miguel, ubicadas en la 17 Poniente entre 1ª y 2ª Norte y en la 18 Poniente entre calle Puebla y 3ª Norte. Las obras benefician a casi 10 mil personas de la zona poniente de la ciudad de Villaflores, Chiapas.

La vialidad del barrio Fraylescano consta de 108.60 metros lineales de pavimentación con concreto hidráulico, con un ancho de 8 metros y un espesor de 15 centímetros, sumando un total de 730.88 metros cuadrados. Además, se construyeron 22 metros lineales de banqueta y 217 metros lineales de guarniciones, las cuales fueron pintadas, al igual que los pasos peatonales en las esquinas.

Por su parte, las otras calles cuentan con 166.43 metros lineales de concreto hidráulico, con un ancho promedio de seis metros y el mismo espesor, alcanzando 969.56 metros cuadrados de pavimentación, que así como 322 metros lineales de guarniciones pintadas.

Durante el evento, la alcaldesa agradeció el acompañamiento del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y destacó que los gobiernos de la Cuarta Transformación construyen obras públicas de calidad para mejorar la vida de la población, facilitando la movilidad de peatones y vehículos en esta importante zona de Villaflores.