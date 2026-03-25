Valeria Rosales lleva Caravana de la Cultura

La alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, y la presidenta del DIF Margarita Sarmiento Tovilla, encabezaron el Festival del Centro Cultural Villaflores, realizado en el parque de la colonia San Juan, donde familias completas se dieron cita para disfrutar de una tarde llena de arte, cultura y talento local.

Actividades

Durante este festival, se acercaron a la comunidad los talleres y actividades que se imparten de manera permanente en el Centro Cultural Villaflores, con el objetivo de mostrar el trabajo que ahí se realiza y motivar a niñas, niños y jóvenes a integrarse. A través de presentaciones y exhibiciones, se promovió la inscripción gratuita a disciplinas como dibujo y pintura, marimba, ballet clásico, ballet folclórico, danza moderna, banda de guerra, ajedrez y guitarra.

En su mensaje, la alcaldesa Valeria Rosales expresó su orgullo por el talento villaflorense y reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la cultura y la formación integral de la niñez y juventud, invitando a la ciudadanía a aprovechar estos talleres gratuitos que se imparten en las instalaciones ubicadas en el libramiento de Villaflores.