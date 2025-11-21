Valeria Rosales presencia desfile

Un contingente aproximado de dos mil participantes, entre alumnas, alumnos, docentes y directivos de más de 30 instituciones educativas de todos los niveles, así como batucadas, escoltas, elementos del Cuerpo de Bomberos Villaflores y asociaciones de charros, formaron parte del desfile conmemorativo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

La alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, acompañada del cuerpo edilicio, presenció de principio a fin este acto cívico que reunió a muchas familias villaflorenses.

Con gran entusiasmo, niñas, niños, adolescentes (NNA) y jóvenes presentaron números musicales, tablas rítmicas y cuadros alusivos a la gesta revolucionaria, todos preparados durante días de ensayos previos. Las bandas de guerra y los contingentes escolares encabezaron el recorrido, aportando orden, energía y solemnidad a una mañana que destacó por la disciplina y el talento de cada participante.

El desfile multicolor inició a las 8:30 de la mañana en la 1.ª Sur y 1.ª Poniente, avanzó por la 1.ª Sur hasta la 1 1.ª Oriente, rodeando posteriormente el parque Central. Frente a la Presidencia Municipal, la alcaldesa Valeria Rosales observó el desarrollo del contingente junto a sus invitados, mientras madres y padres de familia, así como cientos de ciudadanos desde sus hogares y negocios, disfrutaron del recorrido.

El desfile cívico–deportivo se llevó a cabo en un ambiente emotivo, organizado y seguro, con una destacada participación y ejemplar comportamiento de la ciudadanía. Gracias al personal de limpieza de servicios públicos quienes en todo el recorrido de este desfile mantuvieron las calles en completo orden.