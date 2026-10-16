Valeria Rosales rinde su 2do informe de resultados

Ante el pueblo de Villaflores, Chiapas, el representante del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, el representante del Congreso del Estado, el diputado Mario Guillén, y la presidenta municipal, Valeria Rosales Sarmiento, acuerpada por el Cabildo, rindió su segundo informe de resultados, en un ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía, en el que se presentan los avances, las obras y las acciones impulsadas por su administración en beneficio de las familias villaflorenses. Como primera mujer en encabezar el Ayuntamiento, su gestión mantiene el compromiso de trabajar cerca de la gente y atender las necesidades de la cabecera municipal y las comunidades rurales.

Logros

Durante este segundo año de gobierno, la administración municipal ha impulsado acciones en materia de infraestructura, servicios públicos, seguridad, apoyo al campo, educación, deporte, medio ambiente y bienestar social, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población. Asimismo, se ha fortalecido la coordinación institucional con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para sumar esfuerzos en favor del desarrollo del municipio.

El Ayuntamiento de Villaflores ha trabajado con transparencia, responsabilidad, atención directa a las demandas ciudadanas, bajo una visión de gobierno humanista y cercano a la gente. En esta rendición de cuentas y resultados, se refirmó el compromiso de seguir trabajando por el progreso de Villaflores, con la convicción de construir mejores oportunidades para las familias y consolidar la transformación del municipio.