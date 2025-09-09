Valeria Rosales supervisa daños causados por tormenta

El Ayuntamiento de Villaflores informa que, tras la lluvia registrada ayer por la tarde, se presentaron daños materiales como techos afectados, ramas y árboles derribados, sin que se reportaran personas lesionadas. Desde anoche, brigadas de Protección Civil, Policía Municipal, Parques y Jardines, Obras Públicas y Servicios Públicos realizan labores de limpieza en las zonas afectadas, registrando hasta el momento un avance del 80 %, la labor seguirá durante los siguientes días. La presidenta municipal, Valeria Rosales Sarmiento, supervisó personalmente los trabajos desde muy temprano el lunes, constatando el apoyo a las familias afectadas.

En la calzada al panteón, uno de los puntos más afectados, ya se liberó el acceso. En algunas colonias continúa la falta de energía eléctrica, situación que es atendida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El Gobierno Municipal exhorta a la población a extremar precauciones y mantenerse atenta a la información oficial.