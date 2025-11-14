Valeria Rosales y Hugo Contreras dan inicio al Buen Fin

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, y el presidente de Canaco Servytur Frailesca, Hugo Alfonso Contreras Gordillo, dieron el arranque oficial al Buen Fin 2025 en Villaflores, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. Durante este periodo la ciudadanía podrá aprovechar descuentos, ofertas y promociones especiales en productos y servicios de los negocios participantes, con el objetivo de incentivar el consumo local.

Economía

La alcaldesa destacó la importancia de comprar en Villaflores para fortalecer la economía interna y apoyar a las familias emprendedoras del municipio. Por su parte, Hugo Alfonso Contreras reiteró el compromiso de la Cámara de Comercio para trabajar de la mano con el Ayuntamiento en acciones que impulsen el desarrollo económico y fomenten la formalización de los comercios locales.