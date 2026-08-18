Valeria Rosales y Malena Torres encabezan evento

En Villaflores se realizó el encuentro “Las infancias y juventudes y su papel en el cuidado del medio ambiente”, al que asistió la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado, Malena Torres Abarca, quien fue recibida por la presidenta municipal Valeria Rosales Sarmiento.

Durante el evento se reconoció el importante papel de las niñas, niños y adolescentes integrantes de la Red de Guardianes Ambientales de Villaflores, quienes son pioneros en impulsar acciones para la conservación y protección del medio ambiente en Chiapas, promoviendo desde temprana edad una cultura de responsabilidad y cuidado de los recursos naturales.

La secretaria Malena Torres Abarca destacó las acciones ambientales realizadas en Villaflores y los resultados obtenidos, entre ellos la baja incidencia de incendios forestales y los incentivos otorgados a las comunidades.

Asimismo, resaltó que dos jóvenes villaflorenses forman parte de la Academia Climática de México, avalada por Unicef, lo que representa un reconocimiento al compromiso de las nuevas generaciones con el cuidado del planeta.