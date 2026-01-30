Validan programas institucionales de la SE

Durante la primera sesión ordinaria del Sector Estratégico de Planeación de Educación coordinada por la Secretaría en la materia, se presentó el Plan de Trabajo 2026 y se validaron los Programas Institucionales de los Organismos Públicos que integran dicho sector. Se enfatizó el propósito de atender de manera integral las necesidades de 12 municipios estratégicos.

La sesión fue presidida por Milena Arellanes Pinto, coordinadora ejecutiva y coordinadora suplente del Sector Estratégico, que coincidió en la necesidad de atender a Aldama, Capitán Luis A. Vidal, Chalchihuitán, Chanal, Chenalhó, El Bosque, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Andrés Duraznal, San Juan Cancuc y Tila.

Informe de gobierno

Harumy Figueroa García, directora de Evaluación de Programas Institucionales, presentó el Plan de Trabajo, detallando las etapas y calendarios para la integración del Informe de Gobierno 2026, la elaboración de informes especiales sobre las políticas transversales del Programa Estatal de Desarrollo 2025–2030.

Los reportes del Sistema Integral de Tablero Estratégico de Control (Sitec) y Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (Sisai), así como el análisis de los Proyectos de Inversión para el ejercicio 2027.

Asimismo, se sometieron a consideración y aprobación los Programas Institucionales de la Secretaría de Educación (SE) y de los organismos que conforman el sector, entre el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach).

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado (Conalep), del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), entre otros.