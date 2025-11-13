“Vamos a estar siempre pendientes”: secretario

Con el objetivo de fortalecer las estrategias orientadas a la seguridad y el bienestar integral de las familias chiapanecas, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo y del coordinador general de Administración y Finanzas, Hugo Alejandro Zúñiga Román, llevaron a cabo una reunión de trabajo con la titular de la Gerencia de Planeación y Transición, a cargo de Mariana Montaño Sosa y la oficial de Seguridad y Protección, Ana Gómez Ruiz, de la organización internacional Compañeros en Salud Chiapas, A.C.

Diálogo

Durante el encuentro, se intercambiaron perspectivas y experiencias en torno a la atención integral de la población, abordando temas relacionados con el acceso a zonas rurales y la coordinación interinstitucional.

El secretario de Seguridad del Pueblo destacó la importancia de consolidar alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales que compartan el compromiso de promover entornos seguros y saludables, en especial en comunidades en situación de vulnerabilidad.

Además, señaló que el estado se encuentra plenamente blindado gracias al trabajo conjunto de las instituciones, al destacar la presencia permanente de los elementos de la SSP en todo el territorio chiapaneco. “Nuestro apoyo es puntual; vamos a estar siempre pendientes y atentos”, enfatizó.

Comunicación

Asimismo, se acordó mantener una comunicación permanente y explorar mecanismos de cooperación que permitan el desarrollo de proyectos conjuntos orientados a mejorar la calidad de vida de las y los chiapanecos.

Aparicio Avendaño subrayó que en menos de un año se ha logrado transformar al estado gracias a la voluntad política del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, así como al esfuerzo del personal operativo y administrativo de la SSP.

Con estas reuniones, la SSP reafirma su compromiso con esta “Nueva ERA” de impulsar políticas públicas basadas en la prevención, la colaboración institucional y el humanismo, pilares fundamentales para un Chiapas seguro para vivir.