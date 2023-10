Vamos a ganar la encuesta de Morena: Carlos Morales

Con el apoyo de las y los chiapanecos de buena voluntad que han decidido defender la herencia del obradorismo verdadero y la continuidad de la cuarta transformación en Chiapas, el proyecto encabezado por Carlos Morales crece y se fortalece de cara a la elección de coordinador estatal de los Comités de Defensa de la 4T.

Al encabezar asamblea informativa en el domo del municipio de Villa Corzo, en la región Frailesca, y ante más de tres mil simpatizantes del Movimiento del Porvenir, Carlos Morales agradeció el apoyo que le permitió salir bien posicionado en la encuesta de reconocimiento que realizó el comité nacional de Morena para integrar la lista final de perfiles que irán a la encuesta final de elección de coordinador estatal.

“Estamos contentos de avanzar con paso firme en este proceso de elección de coordinador de defensa de la Cuarta Transformación. Déjenme decirles que el Movimiento del Porvenir y del obradorismo verdadero es el proyecto político que más ha crecido en las últimas semanas y hoy lo conocen en todo el estado. Por eso les aseguro que vamos a ganar con contundencia la encuesta de Morena.”

Acompañado por los diputados federales, Manuela Obrador y Joaquín Zebadúa, quienes hicieron un llamado a la unidad y a la defensa de los logros alcanzados por el obradorismo verdadero, Carlos Morales hizo énfasis en que no debe haber marcha atrás porque “lo viejo no termina de irse y lo nuevo no termina de llegar a los rincones más apartados de Chiapas”.

Carlos Morales recordó que desde 1997 acompaña al licenciado Andrés Manuel López Obrador en la construcción de un país más justo, de un gobierno que trabaja por todos, pero da prioridad a los que menos tienen y aplica los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

El referente del obradorismo verdadero afirmó que aplicar estos principios ha permitido la transformación de Tuxtla con finanzas sanas, más transparencia, más seguridad y más sustentabilidad: “redujimos la deuda pública en un 70 %, certificamos al 90 % de la policía, instalamos 12 mil contenedores, 45 mil luminarias y saneamos y rescatamos el río Sabinal.”