Vamos por una distribución justa de la riqueza: Abel Pérez

El dirigente de Antorcha Campesina en el Estado de México, Abel Pérez Zamorano, declaró “que las organizaciones tienen el firme compromiso de mantener el equilibrio de las fuerzas políticas para tener un país y un estado mejor organizado, próspero y combativo”.

El también investigador por la Universidad Autónoma de Chapingo, se reunió con antorchistas de Chiapas, en el teatro Daniel Zebadúa de San Cristóbal de Las Casas; también asistió Franklin Campos Córdova, dirigente de la región sur sureste, y Lourdes Guzmán, dirigente estatal de antorcha campesina en Chiapas.

Abel Pérez Zamorano, al ser abordado, previo al encuentro con bases antorchistas de la entidad manifestó su preocupación en los temas económicos, de seguridad e inversión por los que actualmente atraviesa el país, lo cual afecta gravemente a la clase media baja y baja

El dirigente de los antorchistas dijo que en el caso de antorcha campesina, tiene claro sus objetivos como organización y avanza con rumbo, con decisión y sobre todo con un objetivo inquebrantable para aportar mayores beneficios en la distribución más justa de las riqueza de México a quienes menos tienen.

Explicó que actualmente México es un país grande y rico, pero en contradicción la riqueza económica la concentran un pequeño grupo y la pobreza se extiende a la mayoría de las y los mexicanos.

Pese a que adelantó que este año México no tendrá un crecimiento como se esperaba, expresó que es necesario replantear los aspectos de la ruta a seguir para depender menos de Estados Unidos, pues actualmente este último dicta la ruta a seguir, lo que conlleva a perder autonomía y autosuficiencia.