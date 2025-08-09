Van 16 funcionarios cesados por ocultar riqueza patrimonial

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado de Chiapas, Ana Lauro Romero Basurto, actualizó la cifra de funcionarios cesados por ocultar su crecimiento patrimonial.

Declaración

Dijo que actualmente suman 16 personas cesadas y otros 59 funcionarios sujetos a investigación, destacando el Isstech, Universidad Politécnica de Tapachula y empleados del Poder Ejecutivo como los que presentan mayores irregularidades.

Explicó que la exigencia para que los funcionarios cumplan con la entrega de su Declaración Patrimonial es una instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien tiene el firme compromiso que ningún funcionario se enriquezca con dinero del pueblo.

Buscan castigo

Por ello, dijo que las declaraciones son el punto de partida para poder monitorear que ningún funcionario esté realizando enriquecimiento ilícito y en caso de hacerlo ser sujeto a las consecuencias pertinentes.

En colaboración con las autoridades del estado, la secretaría podrá robustecer investigaciones penales en relación a la investigación de la evolución patrimonial de servidores públicos.