Van 30 atletas del CRIT a Paralimpiadas

Un total de 30 atletas del CRIT Chiapas representarán al estado en las Paralimpiadas Conade 2026, que se llevará a cabo en Jalisco.

La delegación competirá en cuatro disciplinas: basquetbol sobre silla de ruedas, boccia, paratenis de mesa y atletismo.

Las y los deportistas son resultado del proceso de formación y preparación que impulsa el profesor Antonio Vázquez Rodas, titular del Taller de Deportes del Área de Proyectos de Inclusión de CRIT Chiapas.

“Cada entrenamiento los ha acercado a este momento, y hoy llevan consigo mucho más que una competencia: llevan sus sueños, el orgullo de sus familias y el corazón de toda la familia Teletón”, dijo.

Compromiso

A través del entrenamiento constante, las y los atletas han fortalecido sus habilidades y participado en competencias locales, estatales y nacionales.

Con esta participación, CRIT Chiapas continúa promoviendo la disciplina, el desarrollo deportivo y la inclusión mediante el deporte, brindando a niñas, niños, adolescentes y jóvenes oportunidades para representar a Chiapas en escenarios nacionales.