Van 34 mil solicitudes de conciliación laboral

Sandra Edith Gutiérrez Ochoa, directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, destacó las estadísticas que se han obtenido en la entidad, pues evidencian un correcto acompañamiento a los procesos de resolución de conflictos. Entre 2025 y 2026 se han recibido 34 mil solicitudes.

Explicó que se ofrece acompañamiento a los conflictos laborales en la entidad, pero además el porcentaje de éxito es elevado, alcanzando un 75 por ciento de efectividad.

Esta cifra coloca a Chiapas en el lugar 14 a nivel nacional, aunque reconoció que todavía existen áreas de oportunidad para seguir elevando los niveles de efectividad.

Destacó que los resultados representan un avance significativo frente al esquema que anteriormente operaba mediante las extintas juntas laborales.

Cambios

Remarcó que las Juntas de Conciliación y Arbitraje están desapareciendo en México como parte del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, derivado de la reforma de 2019.

El objetivo es eliminar vicios como la lentitud y la corrupción, reemplazando a las juntas por un modelo basado en: Conciliación Obligatoria. Los conflictos deben intentarse resolver primero en los Centros de Conciliación Laboral (locales) o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (federal), con un plazo máximo de 45 días para acuerdos.

Finalmente, explicó que el Centro de Conciliación Laboral ha recibido, entre el año pasado y el presente, aproximadamente 34 mil solicitudes de conciliación, con un 75 por ciento de efectividad en la solución de los asuntos mediante acuerdos entre trabajadores y empleadores.