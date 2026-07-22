Van 40 decesos por golpes de calor; 4 en el estado

Las altas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas en varias zonas del país han traído como consecuencia la muerte de decenas de personas y las defunciones también alcanzaron al estado de Chiapas, según las cifras que aportó la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles.

Los datos, publicados en la Dirección General de Epidemiología (DGE), refieren que en esta temporada de calor se han contabilizado mil 174 casos con 43 defunciones.

De esos números, hablando de las muertes, el 93 % se relacionaron con golpes de calor y Baja California alcanzó la cifra más alta con ocho, mientras que el segundo número mayor fue Chiapas con cuatro fallecimientos y la misma cantidad alcanzó Veracruz.

El Informe Semanal “Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas”, correspondiente a la semana 27 de este año, mostró que en todo el país se documentaron 418 casos de deshidratación.

En este rubro, Sonora alcanzó la cifra más alta con 81 casos; después apareció Tamaulipas con 45 y Baja California con 42. Chiapas solo mostró tres reportes.

El incremento en los números ocurrió en la parte de los golpes de calor, con hasta 702 personas en todo el territorio nacional. La entidad con los datos más altos fue Tabasco con 112.