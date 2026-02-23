Van 50 incendios en la capital en 2026

A dos meses del 2026, en la capital se han atendido un total de 50 incendios dentro de los cuales han predominado los siniestros en pastizales y lotes baldíos, estas afectaciones han contribuido a la mala calidad del aire que se percibe en la ciudad, informó la Secretaría Municipal de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez.

Eder Fabián Mancilla, titular de la dependencia, informó que la cifra de hectáreas afectadas es menor en comparación con el año pasado; sin embargo, la incidencia de incendios urbanos se ha mantenido alta.

Señaló que los frentes fríos de enero y febrero ayudaron a contener la propagación del fuego, pero precisó que al término de estos fenómenos, la población reincide en las quemas de predios y lotes, tan solo en un día se han llegado a registrar hasta cuatro siniestros.

El funcionario añadió que los incendios forestales van a la baja, con solo tres eventos registrados que no superan las tres hectáreas afectadas, gracias a la coordinación con instancias federales y estatales, así como a las brechas cortafuego preventivas.

Multas

Fabián Mancilla hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad, recordó que el reglamento municipal obliga a los ciudadanos a mantener limpios predios y terrenos baldíos.

Resaltó que las sanciones por quemas pueden alcanzar las 36 horas de arresto, y a nivel estatal, las multas superan los 50 mil pesos.

El titular explicó que la capa de humo percibida días atrás en el cielo de Tuxtla Gutiérrez, comúnmente es confundida con neblina, pero la realidad corresponde a un fenómeno conocido como “calima”, una mezcla de polvo, contaminación vehicular y humo de los incendios.

Esta combinación, advirtió, afecta las vías respiratorias, especialmente de niños y adultos mayores, por lo que pidió a la población a no exponerse al ambiente y evitar actividades al aire libre cuando se presente alguna contingencia.