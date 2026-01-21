Van 6 decesos por accidentes de moto

Los accidentes de tránsito donde se involucra a motociclistas han mostrado un incremento en lo que va del 2026 en la capital, dejando un saldo de seis decesos y una veintena de heridos por semana.

El coordinador estatal de Socorros de la Cruz Roja Mexicana, Ignacio de Jesús Albores Hernández, dijo que han notado un significativo aumento en el número de accidentes de tránsito donde se ven involucrados motoristas, hechos que en las últimas semanas han dejado un saldo trágico de fallecidos y con lesiones graves.

“En lo que es Tuxtla Gutiérrez, sí hemos tenido un aumento en accidentes en motocicletas”, afirmó que tan solo el fin de semana reciente se realizaron seis atenciones prehospitalarias, en una semana se pueden llegar a atender hasta 20 siniestros de este tipo.

“Esto se debe a la falta de precaución, al exceso de velocidad de los motociclistas y también a la falta de precaución de los operadores de los vehículos”, explicó.

Lesiones en accidentes

Subrayó que las consecuencias son severas: desde traumatismos que requieren ser llevados de urgencia, hasta la pérdida de la vida en el sitio del accidente o durante el traslado.

Sobre el perfil de las víctimas, indicó que la población joven es la más afectada. “Principalmente son jóvenes que tienen este tipo de automotor”, señaló; entre ellos se encuentran repartidores de comida rápida o “mandaditos”, así como personas que circulan en sus motocicletas particulares por las vías rápidas de Tuxtla.

Respecto a la gravedad de las lesiones, Albores explicó que los impactos suelen ser de alta energía y provocan traumatismos craneoencefálicos, exposición de masa encefálica, hemorragias internas y fracturas expuestas. A esto se suma que, en muchos casos, viajan dos personas en la unidad, lo que puede duplicar el número de lesionados en un solo evento.

“De esto puede ocasionar que aproximadamente unos cinco o seis personas han perdido la vida”. Aclaró que esta cifra corresponde solo a lo que va de enero en atenciones gestionadas por Cruz Roja, sin contar los casos atendidos por otras corporaciones que brindan servicios prehospitalarios.

Un dato relevante que destacó el socorrista es que, contrario a lo que se pudiera pensar, la mayoría de los motociclistas accidentados sí portaban casco. “La mayoría de las atenciones llevan su casco”, precisó, lo que evidencia que si bien el casco es fundamental, no es suficiente para prevenir tragedias cuando no se respetan los límites de velocidad y las reglas de convivencia.

La Cruz Roja hace un llamado urgente a motociclistas y automovilistas a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad, mantener una distancia segura y evitar maniobras riesgosas, con el fin de reducir esta ola de accidentes que está cobrando vidas y causando secuelas graves en la población capitalina.