Van 61 mdp a obras viales en la región Altos

Con una inversión superior a los 61 millones de pesos (mdp), autoridades estatales entregaron obras de infraestructura vial en el municipio de Chenalhó, como parte de las acciones estratégicas que buscan sacar a la región del olvido en el que han permanecido por años.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruíz Morales, detalló que se tienen las inauguraciones de las rehabilitaciones de diversos tramos carreteros, así como la pavimentación mixta de dos caminos adicionales y el banderazo de inicio de trabajos de una vía más, sumando un total de seis acciones viales en la región.

Explicó que los trabajos de infraestructura carretera forman parte de una atención prioritaria a los 13 municipios de la estrategia “Del Olvido a la Prosperidad”, para asegurar que cuenten con vías necesarias para impulsar su porvenir.

Más obras

También, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar afirmó que en Chiapas se ha transformado el concepto de desarrollo por el de prosperidad, reconociendo a los habitantes de Chenalhó como un pueblo trabajador, valiente y con valores culturales e identidad.

Anunció que además de los caminos, la construcción de escuelas y los apoyos al campo, se consolidarán proyectos en materia de agua potable, destacó que su gobierno se concentrará en atender las necesidades de los 13 pueblos olvidados y aseguró que para el 2030, la realidad de la región ofrecerá mejores oportunidades, unidad y paz.

En representación de las y los habitantes, Ignacio López Pérez externó la alegría y el agradecimiento del ejido Belisario Domínguez por el banderazo de la rehabilitación del camino hacia Aldama, al tiempo que reconoció el interés de las autoridades estatales por impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas.