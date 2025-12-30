Van a EE.UU. 15 mil toneladas de azúcar

A unas horas de culminar el año, Puerto Chiapas dio inicio a la temporada de exportación de azúcar 2026, con el envío de 15 mil toneladas hacia los Estados Unidos.

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), precisó que el producto procede del ingenio Belisario Domínguez ubicado en el municipio de Huixtla, pertenecientes al Grupo Porres, con lo que se fortalece el comercio exterior de la región.

El buque granelero Kashing hizo su arribo para cargar las 15 mil toneladas de "azúcar cruda" que lleva como destino el puerto Chockett, en California, Estados Unidos.

Importancia

"Esta exportación es de gran relevancia, ya que impulsa la actividad portuaria, genera empleos, fortalece la cadena logística y consolida a Puerto Chiapas como un punto estratégico para el comercio internacional, reafirmando su capacidad operativa y competitividad", precisó el organismo.

Reiteró que esta es la primera exportación de la temporada 2026, con lo cual puntualiza que continuará impulsándose el desarrollo económico del sector agroindustrial y el crecimiento de las exportaciones mexicanas desde la frontera sur del país, a través de la vía marítima.