Van a Estambul: impulsan ciencia aeroespacial

Desde Chiapas y con la participación de estudiantes de distintas regiones del país, un proyecto de investigación en medicina aeroespacial llegará al Tercer Congreso Internacional de Medicina Aeroespacial 2026, que se realizará en Estambul, Turquía, del primero al tres de octubre.

Carlos Andrés Aguilar Aguilar, impulsor y coordinador nacional de la Mexican Student Aerospace Medicine Network, y Alondra Acero Espinosa, integrante de esta red, ambos estudiantes de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), forman parte del equipo que logró la aceptación de cinco investigaciones para este encuentro internacional.

Origen

El proyecto surgió a partir del interés de estudiantes por explorar la relación entre medicina, física, astronomía e investigación científica, con una pregunta como punto de partida: ¿cómo cuidar la salud humana cuando el cuerpo se enfrenta a las condiciones del espacio?

Aguilar Aguilar explicó que la iniciativa comenzó de manera informal, cuando lanzó en redes sociales una invitación para personas interesadas en la investigación y la medicina espacial.

La respuesta permitió integrar un equipo nacional que actualmente reúne a estudiantes de nueve universidades distribuidas en seis regiones del país.

La colaboración se realiza principalmente de manera virtual, mediante videollamadas y grupos de trabajo.

Nuevos enfoques

Acero Espinosa subrayó que las cinco líneas de investigación aceptadas para el congreso tienen como eje el estudio de la respuesta del cuerpo humano ante las condiciones del espacio, particularmente los cambios relacionados con el cerebro, los líquidos corporales y otros factores que pueden afectar a los astronautas durante misiones prolongadas.

Uno de los temas que ha cobrado especial interés para el equipo es la llamada neurohidrodinámica espacial, concepto con el que buscan integrar conocimientos de medicina, física y matemáticas para estudiar cómo los cambios derivados de la microgravedad pueden influir en el funcionamiento del organismo.

Dentro de esta investigación también analizan el síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial (SANS), fenómeno identificado en astronautas que han presentado modificaciones oculares después de permanecer en el espacio.

Panorama

“No pretendemos presentar una solución definitiva al fenómeno, sino abrir una línea de investigación que pueda ser puesta a prueba mediante futuros estudios y misiones espaciales”, comentó.

Buscan que la ciencia salga de los grandes centros. Para los estudiantes, llegar a un foro internacional representa también una oportunidad para visibilizar el trabajo científico que se realiza fuera de los principales centros de investigación del país.

Señalaron que la producción científica mexicana se encuentra concentrada principalmente en entidades como Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, por lo que consideran necesario fortalecer las oportunidades para estudiantes e investigadores de estados como Chiapas.

Limitaciones

Aunque las cinco investigaciones ya fueron aceptadas, acudir a Estambul representa un reto económico para los integrantes del equipo.

Ambos estudiantes realizan actualmente su internado médico en el Hospital Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa” de Tuxtla Gutiérrez, por lo que también han requerido permisos para participar en el encuentro.

Reconocieron el respaldo que han recibido de docentes y de la Unach, sobre todo del rector Oswaldo Chacón Rojas, quien apoyó con un boleto internacional para uno de los integrantes.

Sin embargo, señalaron que todavía buscan recursos para que más integrantes puedan asistir al congreso.

Búsqueda

Por ello, mantienen abierta la búsqueda de apoyo de instituciones, empresas, fundaciones y particulares que puedan contribuir a cubrir los gastos del equipo.

El objetivo principal, dijeron, es continuar desarrollando la investigación y generar una comunidad científica que involucre a jóvenes de distintas carreras.