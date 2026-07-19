Van chiapanecos al Arca de Noé

Dos chiapanecos realizarán una estancia de investigación genética en la denominada: Arca de Noé de la biodiversidad mexicana, un laboratorio del manejo y control de semillas, donde ofrecerán conocimiento genético del campo chiapaneco y traerán de vuelta tecnología aplicable para la entidad.

Y es que en un escenario de cambio climático global acelerado, donde las sequías prolongadas y las mutaciones de fitopatógenos amenazan la estabilidad de los sistemas productivos, las semillas se han convertido en el activo estratégico más valioso para la supervivencia humana.

Así, la conservación del germoplasma no es una simple tarea de almacenamiento; es una ciencia de frontera que exige metodologías analíticas de alta gama para garantizar que los embriones vegetales mantengan su viabilidad, pureza sanitaria y potencial de rendimiento a largo plazo.

Ante este reto, la academia plantea una ruta de vinculación indispensable: ¿Cómo conectar el talento joven del Sureste mexicano con las catedrales de la biotecnología nacional para transferir conocimientos críticos de vuelta al territorio?

Como un paso firme en la consolidación de esta infraestructura científica, Roberto Mazariegos y Adilenne Pérez, estudiantes y colaboradores del Nodo Agrobiotech de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), fueron seleccionados para realizar una estancia de investigación científica de alta especialización en el Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG) del Inifap, ubicado en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Este complejo de vanguardia es considerado el “Arca de Noé” de la biodiversidad mexicana, y será el laboratorio donde los estudiantes chiapanecos, en su calidad de tesistas adscritos al Cuerpo Académico de Agricultura Tropical Ecológica de la Unach, se adentrarán en la frontera del manejo y control de calidad de semillas.

Mentor

Durante su estancia, los investigadores en formación de la Unach trabajarán bajo la mentoría de Juan Manuel Pichardo, uno de los científicos más reconocidos del país en fisiología de semillas.

Este entrenamiento de alto nivel en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) permitirá a los tecnólogos asimilar protocolos biotecnológicos avanzados que abarcan: Evaluación fisiológica y sanitaria del germoplasma: Análisis microscópicos y moleculares para detectar patógenos latentes y medir el vigor germinativo de las semillas antes de su resguardo.

Crioconservación a largo plazo: Técnicas criogénicas avanzadas para congelar tejidos vegetales a temperaturas extremas, asegurando la diversidad genética de variedades nativas por siglos. Gobernanza de la calidad biológica: Implementación de métricas e indicadores de control de calidad, indispensables para diseñar estrategias de seguridad agroalimentaria regional.

El Nodo Agrobiotech de la Unach se consolida con esta acción como una plataforma clave para la descentralización del conocimiento científico. La movilidad estudiantil no opera como un flujo unidireccional de fuga de cerebros; por el contrario, las habilidades analíticas que Roberto Mazariegos y Adilenne Pérez adquieran en el Occidente del país serán transferidas directamente de vuelta a las parcelas del Sureste mexicano.