Van cuatro por registro como partidos locales

Son cuatro las organizaciones políticas que entregaron su documentación al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) con la intención de convertirse en partidos locales, esto después de realizar sus asambleas el año pasado.

No obstante, el órgano local resolverá las solicitudes y tienen un plazo máximo que se moverá entre el 10 y 23 de marzo de este año.

El IEPC informó que aquellas “organizaciones ciudadanas que cumplan con los requisitos obtendrán su registro como partidos políticos locales, con efectos a partir del mes de julio de 2026”.

La etapa para recibir la documentación inició el pasado 7 de enero y concluyó el 31 del mismo mes. En principio, fueron 13 las agrupaciones que mostraron su intención de convertirse en partidos políticos locales.

Sin embargo, después del protocolo, solo ocho resultaron aceptadas para hacer sus asambleas distritales y municipales.

“Durante esta etapa, cuatro organizaciones ciudadanas se desistieron y cuatro organizaciones cumplieron con la celebración de sus asambleas estatales constitutivas en el mes de diciembre de 2025”, remarcó el instituto.

Las organizaciones políticas que entregaron su documentación fueron las siguientes:

Fuerza Chiapaneca 4T A. C, además de Foro Político Plural Chiapaneco A.C., Movimiento de Esperanza y Humanismo de Chiapas A.C., así como Movimiento Humanista de Chiapas A.C.

Ahora la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP) iniciará el análisis de la documentación, todo esto basado en lo que establece la normatividad.

Esto implicará el análisis en el cruce de información sobre las “afiliaciones para garantizar que no existan duplicidades y que cada organización cuente con el apoyo ciudadano requerido para obtener el registro”, agregó el IEPC.

Es decir, que las agrupaciones políticas tienen que acreditar que el apoyo mostrado por la población fue voluntario y libre, y tiene que alcanzar el 0.26 % de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral sobre el distrito electoral loca que corresponda.

Después de que concluya la revisión técnica, se “elaborará el dictamen relativo a la procedencia o improcedencia del registro como PPL para su presentación y, en su caso, aprobación por parte de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, para después, el Consejo General resolverá sobre la procedencia o improcedencia en su caso”, remarcó el IEPC.