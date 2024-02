Van dos haitianos fallecidos en estación

Jean “N” era el nombre del haitiano fallecido el sábado pasado dentro de las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM); sin embargo, este no ha sido el único fallecimiento, puesto que en 2019 murió Maxene Andre.

El 8 de agosto de 2019, un migrante de nacionalidad haitiana falleció cuando se encontraba en el interior de una celda en dicha estación.

De acuerdo con testimonios que recogieron organizaciones que integran el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura, así como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, fue durante la madrugada cuando el migrante murió dentro de la celda en la que estaba en aislamiento, luego de una agonía que duró varias horas, en las que se quejó de diversos dolores, sin que haya sido atendido.

Sobre este caso, Wilner Metelus, defensor de derechos humanos de la población haitiana en México, recordó que a dos años del deceso de Maxene Andre no fue esclarecida la razón de su muerte.

El activista comentó la falta de atención médica como el posible motivo del fallecimiento de su compatriota, no obstante, desde ese tiempo no ha sido entregado el cuerpo a su familia.

En el evento más reciente, el INM informó del fallecimiento de una persona de nacionalidad haitiana dentro de las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, debido a una broncoaspiración.

Según el reportero del instituto, el sábado 27 de enero, a las 22:28 horas, durante un recorrido de inspección que realizaban agentes federales de Migración, se percataron de que el extranjero no respondía a los llamados que le hacían, por lo que de inmediato se solicitó al médico en turno revisar su condición de salud y al no detectar signos vitales se dio paso al procedimiento de reanimación cardiopulmonar (RCP), a lo cual ya no reaccionó.

De inmediato se informó a la Fiscalía de Inmigrantes, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), a efecto de llevar a cabo las diligencias correspondientes. De igual forma se procedió a realizar la notificación consular.