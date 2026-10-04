Van Dulce y Jovani a la interna de Morena

Dulce María Rodríguez Ovando y Jovani Salazar hicieron oficial su registro como aspirantes a las coordinaciones distritales federales de Morena por los distritos 6 y 9, de cara a los comicios electorales de 2027 para las diputaciones federales.

Previo al acto de registro, el gobernador del estado recibió la renuncia de Dulce Rodríguez como secretaria General de Gobierno y Mediación y de Jovani Salazar como director de la Agencia Digital Tecnológica de Chiapas.

Agradecen confianza

Rodríguez Ovando agradeció al mandatario estatal la confianza depositada en ella y afirmó que con esta decisión “cierro una etapa muy importante de mi vida, mi vida pública, y comienzo otra con la misma convicción que me ha acompañado desde siempre, desde siempre al pueblo de Chiapas”.

Salazar, por su parte, aseguró sentirse preparado y listo incluso hasta “dar la vida por la patria” y llamó a defender la soberanía nacional.

La vocación no cambia

Por su parte, Rodríguez Ovando manifestó que “las responsabilidades pueden cambiar, la vocación de servicio jamás” y, convocó a la unidad del movimiento en el distrito 6 con cabecera en Tuxtla Gutiérrez y 9 municipios más.

Añadió que “la política empieza por escucharnos” y que “los cargos son temporales, las causas, las convicciones y el compromiso con el pueblo siempre permanece”.

Si el pueblo quiere

Mientras que Salazar indicó que el distrito 9 comprende casi el 75 % de la ciudad con 166 seccionales.

Ambos coincidieron en que “si el pueblo quiere, nos vamos a inscribir; si el pueblo nos apoya, vamos a participar”, e hicieron hincapié en que la prioridad no son ellos, sino defender a la patria.

Otros registros

Al registro por el distrito 9 se sumó la inscripción de Raul Bonifaz, quien se desempeñaba como representante de la Secretaría de Educación Pública en Chiapas.

“Voy a presentar mi renuncia como el representante de la Secretaría de Educación Publica aquí en Chiapas”, mencionó Bonifaz mediante un video publicado en redes sociales.

Agradeció el respaldo de las autoridades educativas estatales, así como los diferentes planteles educativos, aseguró que trabajar para la educación en Chiapas “es un privilegio”.

Estos registros se dan en el marco de la convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para la definición de las coordinaciones distritales federales de los comités de la defensa de la transformación y de la soberanía nacional.