Van más de 30 detenidos por tiroteo en Las Granjas: SSP

A días del tiroteo ocurrido en la colonia Las Granjas, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Aparicio Avendaño, informó que van más de 30 personas detenidas por los hechos.

Entre estas, los dos autores materiales: quien conducía la motocicleta y quien realizó los disparos. También fueron arrestados los que habrían participado en labores de halconeo, supervisión y quienes ordenaron el crimen.

“También el que halconeó, el que supervisó, el que ordenó también este artero crimen que la verdad es que no tiene nombre”, declaró en entrevista. Aseguró que ningún crimen quedará impune y que se mantendrán los operativos de alto impacto.

El funcionario explicó que, tras el hecho, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar lo contactó y se coordinaron de inmediato. “A las dos horas ya teníamos los primeros cuatro detenidos. En la madrugada tuvimos ya otros más y hasta el día de hoy seguimos con cateos y operativos junto al fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca”, señaló.

Refuerzan seguridad

Aparicio Avendaño indicó que Tuxtla Gutiérrez fue reforzada con 200 elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), que estaban desplegados en otras ciudades y colonias con focos rojos por narcomenudeo. Los detenidos por el caso, dijo, están relacionados con este delito.

Sobre la percepción ciudadana de un aumento en robos a comercio en la capital, el titular de la SSP respondió que en todos los casos se ha trabajado junto a la Fiscalía General del Estado para detener a los responsables.

“No ha habido un solo caso que quede impune”, afirmó, y sostuvo que esto envía un mensaje claro a quienes cometen delitos.

El secretario destacó que actualmente Chiapas registra cero robos carreteros y cero bloqueos carreteros. “Pareciera que por un hecho aislado ya no hay seguridad”, dijo, y pidió a la población continuar con su vida rutinaria.

De acuerdo con los indicadores que citó, la entidad se mantiene en el primer lugar como el estado más seguro de la República, con Yucatán en segundo sitio, y sumaría 11 meses en esa posición. También mencionó que se ocupa el segundo lugar en el conjunto de delitos que menos se cometen. “Los números no mienten, son números fríos del Sistema Nacional”, agregó.