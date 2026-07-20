Van más de 400 réplicas tras sismo de 7.4

Después del terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 17 de julio, suman 403 réplicas, aunque solamente ocho han sido superiores a 5.0, según el último reporte del Servicio Sismológico Nacional.

En tanto, la Agencia Meteorológica de Chiapas informó que 34 han alcanzado una magnitud igual o superior a 4.5. La más intensa ha sido de magnitud 6.5.

De acuerdo con la dependencia, la mayoría de los movimientos telúricos superiores a magnitud 4.5 han sido percibidos con intensidad débil a leve por la población.

Asimismo, el sismo principal generó olas de 33 y 32 centímetros de altura, sin que se reportaran afectaciones relacionadas con este fenómeno.

La Agencia detalló que el movimiento principal fue registrado por 121 estaciones sísmicas distribuidas en distintas partes del mundo, incluyendo equipos instalados en México, Nicaragua, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Japón, Brasil, España, Francia, Portugal, Polonia y Ucrania.

La dependencia señaló que, aunque la actividad sísmica muestra una disminución gradual, la secuencia de réplicas permanece activa debido a la magnitud del sismo principal, por lo que no se descarta que continúen presentándose movimientos superiores a magnitud 4.5 en los próximos días.

Asimismo, explicó que las regiones del Istmo-Costa y Soconusco han sido las más afectadas por el fenómeno de licuefacción del suelo, proceso que incrementa la intensidad del movimiento durante los sismos y sus réplicas.