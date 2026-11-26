Durante 2026, los sistemas estatales del DIF a nivel nacional han atendido a más de 6.4 millones de niñas, niños y adolescentes (NNA), entregando cerca de 900 millones de apoyos alimentarios al año, así lo informó la titular del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, durante la inauguración del XXVI “Encuentro nacional de alimentación y desarrollo comunitario”.

Avance

En el evento, que también contó con la presencia de la presidenta del DIF estatal, Sofía Espinoza Abarca, agregó que al inicio del sexenio había un avance del 53.2 % en la transición de desayunos escolares fríos a modalidad calientes. Al día de hoy, dijo, han logrado abarcar el 72.3 % de beneficiarios.

En ese sentido, agradeció el trabajo de todos los sistemas DIF estatales y se comprometió a entregar algunos paquetes para comedores durante el siguiente año.

Respecto al programa de Atención Alimentaria en los Primeros 1000 Días, María del Rocío García informó que se ha beneficiado a 450 mil mujeres embarazadas, así como en periodo de lactancia y a niños menores de cinco años, entregando más de 2.5 millones de apoyos.

Con retos

Sin embargo, pese a estos avances, la propia titular del Sistema Nacional DIF reconoció que siguen existiendo retos importantes, como el modelo de intervención para que la atención sea cada vez más integral y sustentado en los diagnósticos locales.

Por su parte, Sofía Espinoza Abarca reiteró que cada plato de comida implica más que solo nutrición, sino que significa tranquilidad y esperanza para las familias.