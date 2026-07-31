Van mil 188 réplicas del sismo de 7.4

Desde el sismo de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 17 de julio, con epicentro al suroeste de la población fronteriza de Ciudad Hidalgo, se contabilizan mil 188 réplicas.

En los primeros minutos de este jueves, se sintieron temblores en las zonas limítrofes de México y Guatemala. El evento percibido con mayor intensidad tuvo su epicentro en el departamento de Escuintla, Guatemala, con una magnitud de 5.9 según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), mientras que en México se registró un sismo de magnitud 5.3 cerca de Chiapas.

Continúa la actividad sísmica

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), por su parte, precisa que a 13 días de ocurrido el sismo de mayor intensidad en lo que va del año, se siguen registrando temblores de diversas intensidades, aunque la mayoría imperceptibles.

En ese sentido, la réplica de mayor magnitud fue de 6.5 solamente unas horas después del sismo de 7.4 y que dejó afectaciones menores en edificios públicos, escuelas, clínicas, hospitales y viviendas.