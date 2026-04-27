Van ocho millones de dólares para ganadería

Chiapas se unió a la Estrategia Nacional de Ganadería Sustentable que plantea integrar la cadena bovino carne, impulsar sistemas productivos sin deforestación, reducir emisiones, restaurar potreros degradados y mejorar la rentabilidad de las unidades de producción, proyecto que cuenta con una bolsa inicial de ocho millones de dólares.

Así lo informó el subsecretario de Ganadería de la Secretaría del Campo, Héctor Albores Cruz, quien destacó que Chiapas cuenta con condiciones para colocarse a la vanguardia de este proceso, por su vocación ganadera, su riqueza forestal y la disposición de productores que ya adoptan prácticas sostenibles en distintas regiones del estado.

Ganadera sustentable

El proyecto, impulsado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial por ocho millones de dólares, contempla una implementación de cuatro años y articula a dependencias federales, estatales, organismos técnicos y sector privado.

Explicó que se trata del proyecto GEF 8, orientado a consolidar una política ganadera sustentable, libre de deforestación y con bajas emisiones.

Dijo que el proyecto es encabezado por representantes de la Secretaría de Agricultura federal, la FAO, Sader en Chiapas y especialistas técnicos.

Ejes de acción

Se buscan alinear acciones entre órdenes de gobierno y avanzar en una estrategia nacional que responda a los desafíos ambientales y productivos del sector.

Entre sus ejes de acción se consideran la armonización de políticas públicas, el fortalecimiento del financiamiento, la consolidación de sistemas de trazabilidad y monitoreo, y el desarrollo de modelos territoriales de producción ganadera sustentable.