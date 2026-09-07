Van por 14 mil mdp para construir carretera

Con base en la información compartida por la Secretaría de Infraestructura en Chiapas, una de las metas es conseguir alrededor de 14 mil millones de pesos para avanzar en la construcción de la carretera que conectará a Palenque con Ocosingo.

La titular de la institución estatal, Anakaren Gómez Zuart, mencionó que la estrategia se ha dividido en 4 tramos.

Es decir, de Palenque a cascadas de Misol-Ha; de ese espacio a Agua Azul, después hacia el subtramo de Bachajón y la parte final es hacia Ocosingo.

Dos fuentes

El gobierno local y federal trabajan en dos frentes; laboran en el subtramo que conectará a Palenque con Misol-Ha y de ahí hacia Agua Azul.

Gómez Zuart comentó que hay una gestión permanente por parte del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, a fin de obtener más presupuesto para el proyecto. En ejecución están alrededor de 8 mil millones de pesos.

Para concluir hasta Ocosingo, comentó la secretaria, se requieren alrededor de 14 mil millones de pesos; por eso el mandatario estatal, comentó, está explicando las razones de la carretera.

Contexto

Hace unos días, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que este proyecto contará con algunas amenidades, entre las que destacan andadores turísticos, restaurantes, mercados y también gasolineras.

"Recorrer esta carretera será también una experiencia: conocer nuestro territorio, disfrutar nuestros paisajes, nuestra cultura y nuestra gastronomía y, sobre todo, generar oportunidades para las comunidades por donde atraviesa esta importante obra", dijo en redes sociales.

Beneficios

Incluso, el gobernador recordó que el proyecto, además de que es inversión pública y no habrá concesiones, permitirá a las comunidades la participación en la administración de la obra.

Por eso se espera que haya un fortalecimiento a "la economía de las comunidades, creando espacios dignos para que puedan ofrecer sus productos, alimentos, artesanías y servicios a quienes transiten por esta ruta", remarcó Ramírez Aguilar.