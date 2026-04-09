Van por cero sobornos en sector Salud

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, anunció la puesta en marcha de una nueva normativa para evitar que haya sobornos en el sector salud, debido a todo el saqueo que ocurrió en ese rubro.

La idea de estas normas de alcance internacional, destacó, es la prevención para evitar cualquier posible acto de corrupción.

Por primera vez, resaltó Romero Basurto, se pondrá en marcha una ley antisoborno en una Secretaría de Salud.

Habrá seguimiento

“Nuestro pueblo dice: no más corrupción en materia de salud”, complementó. Por eso, dijo la secretaria, estarán dando seguimiento a los trabajos para tener resultados en los próximos meses.

Estas acciones, resaltó, darán legitimidad y confianza a la población, debido a que de forma histórica se han generado reclamos en el área.

“Hoy estamos sentando las bases de un gobierno íntegro, donde la ética pública no es discurso, sino práctica cotidiana. La certificación ISO 37001 es un instrumento que nos permitirá prevenir, detectar y sancionar cualquier acto de corrupción con estándares internacionales”, destacó.

Posturas

Omar Gómez Cruz, secretario de Salud en Chiapas, enfatizó que la corrupción es un tema de orden internacional que se debe trabajar desde abajo.

Puntualizó que no es concebible que en estas instituciones se realicen actos de corrupción, lo que se refleja en menos medicinas, vacunas y hasta la infraestructura hospitalaria.

En este gobierno, se detalló, la Secretaría de Salud tiene que ser de puertas abiertas, pero no se permitirán irregularidades.

Autoridades

Las autoridades coincidieron que formar parte de la Implementación de la Norma ISO 37001:2025, da elementos para demostrar que se está caminando del lado correcto para beneficiar a la población.

Se prevé que con estos procesos se lleven a cabo evaluaciones de riesgos y de sobornos, así como la debida diligencia, investigaciones, contratación de personal, compromisos y hasta auditorías.