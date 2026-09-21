Van por conexión aérea a Guatemala

Con la intención de generar mayor conexión aérea y con ello impulsar el desarrollo, el Gobierno de Chiapas busca que se reactive el circuito que conecte a la entidad con Guatemala a través de AeroBalam, enfatizó Segundo Guillén, secretario de Turismo en la entidad.

El próximo 28 de octubre, recordó, comenzará a operar un vuelo que conectará a Chiapas con Oaxaca (la capital), y se trabaja para consolidar otra ruta a Guanajuato.

Segundo Guillén enfatizó que se están haciendo las gestiones para convencer a las aerolíneas de que es buena idea invertir en nuevos circuitos.

Conexión

En el caso de la conexión confirmada que será de Tuxtla a Oaxaca (la capital), explicó, el vuelo tendrá el destino hacia Monterrey.

Uno de los mayores entusiasmos, dijo, es que Chiapas es uno de los tres estados con mayor dinamismo, debido al sector servicios.

Eso, añadió, convoca a redoblar los esfuerzos y está la intención de aumentar las acciones para tener nuevos productos turísticos y fortalecer los que ya se tienen.

Segundo Guillén reiteró que la conectividad siempre traerá desarrollo para la entidad. En el caso de AeroBalam, también se busca que llegue a las guacamayas.