Van por el rescate del maíz nativo o criollo

El Gobierno Federal lanzó el programa Alimentación para el Bienestar con lo que busca preservar y promover la siembra de cultivos tradicionales, en este caso del maíz nativo o criollo en el Soconusco, la finalidad es apoyar a los productores locales en la conservación de los cultivos y en la mejora de su calidad de vida.

En entrevista Luis Alonso Díaz Escobar, técnico territorial del programa, expuso que uno de los objetivos principales es la conservación y producción del maíz nativo, con lo que se promocionará y potencializará que los agricultores de las zonas marginadas tengan acceso al acopio y la comercialización de sus cultivos.

Dijo que para que esto se consolide se crearán “milpatecas”, grupos de máximo 100 productores que trabajarán en conjunto para mejorar sus condiciones de vida, capacitados por los técnicos y un guardián del maíz que saldrá de la misma comunidad.

Acciones

Señaló que cada milpateca estará acompañada por un guardián del maíz un joven que será capacitado para ayudar a los productores en sus prácticas agroecológicas, este enfoque intergeneracional tiene como fin no solo la preservación del maíz criollo, sino también la transmisión de conocimientos ancestrales sobre cultivo.

Indicó que el programa tiene como meta garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de los productores a través de una comercialización justa, por lo que los productores interesados pueden acudir a las oficinas de Agricultura en Tapachula para pertenecer al programa o bien, comunicarse al número celular 962 253 0126.

Mencionó que la finalidad de los componentes El Maíz es la Raíz y Acopio para el Bienestar es que los productores puedan duplicar la producción de maíz criollo libre de agroquímicos.