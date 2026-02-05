Van por la unidad en el gremio restaurantero

Con el compromiso de fortalecer la unidad gremial, elevar los estándares de calidad y consolidar su apoyo al sector turístico, Christian Jonathan Pérez Morales fue reelegido por unanimidad como presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Chiapas para el período 2026–2027.

Durante una Asamblea General, tomó protesta el nuevo consejo que acompañará a Pérez Morales en esta gestión, el cual está integrado por Miguel Ángel Palomeque Archila como secretario; Olivia Laura Hernández Gutiérrez como vicepresidenta general; José Luis Zebadua González como vicepresidente de afiliación; Nayeli Karina González Salazar como tesorera; Blumele Covalin Ferre como vocal 1 y Martha Elizabeth Niño Cabal como vocal 2.

En su primer mensaje, el presidente reelegido destacó que la prioridad de su administración será fortalecer la unidad entre los empresarios restauranteros de todo el estado. “Solo unidos podemos enfrentar los retos y capitalizar las oportunidades que tiene Chiapas”, afirmó Pérez Morales.

Resaltó que se implementarán programas de capacitación continua y certificaciones para elevar la calidad de los servicios y la experiencia gastronómica, posicionando a la entidad como un referente culinario.

Compromiso

Asimismo, subrayó el apoyo irrestricto al sector turístico, fundamental para la recuperación económica estatal. “La industria restaurantera es un pilar del turismo. Trabajaremos de la mano con la Secretaría de Turismo estatal y federal, y con los prestadores de servicios, para que cada visitante disfrute no solo de nuestra seguridad, sino de una oferta gastronómica de excelencia en Tuxtla Gutiérrez y en cada rincón de Chiapas”, anunció.

El nuevo consejo asume funciones en un momento en que Chiapas es reconocido a nivel nacional por sus avances en seguridad, un factor clave para la reactivación turística.

La gestión 2026–2027 de Canirac Chiapas se perfila, como un actor estratégico que buscará no solo el crecimiento del sector restaurantero, sino también su integración como un elemento clave en el desarrollo económico y turístico del estado.